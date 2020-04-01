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«Мы должны замереть, чтобы выжить»: Земфира обратилась к поклонникам из-за коронавируса

сегодня 09:42

Фото из Instagram Земфиры

Российская певица Земфира призвала своих поклонников сидеть дома и беречь близких; по словам звезды сейчас самое важное – замереть.

Фото в защитной медицинской маске опубликовала на своей странице в Instagram певица Земфира. Она рассказала, чем занимается в дни коронавирусного карантина и как относится к режиму самоизоляции.

«Я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу», – поделилась она.

Земфира добавила, что активно работает над новым альбомом – он готов уже на две трети.

«Но разве это важно сейчас? Нет. Важно – сидеть дома, беречь близких», – подчеркнула певица.

Она также отметила, что сейчас «мы все должны замереть, чтобы выжить».

Напомним, ранее попавший в больницу с подозрением на коронавирус певец Лев Лещенко также призвал россиян соблюдать требования самоизоляции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Земфира

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