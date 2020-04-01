«Мы должны замереть, чтобы выжить»: Земфира обратилась к поклонникам из-за коронавируса
Фото из Instagram Земфиры
Российская певица Земфира призвала своих поклонников сидеть дома и беречь близких; по словам звезды сейчас самое важное – замереть.
Фото в защитной медицинской маске опубликовала на своей странице в Instagram певица Земфира. Она рассказала, чем занимается в дни коронавирусного карантина и как относится к режиму самоизоляции.
«Я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу», – поделилась она.
Земфира добавила, что активно работает над новым альбомом – он готов уже на две трети.
«Но разве это важно сейчас? Нет. Важно – сидеть дома, беречь близких», – подчеркнула певица.
Она также отметила, что сейчас «мы все должны замереть, чтобы выжить».
Напомним, ранее попавший в больницу с подозрением на коронавирус певец Лев Лещенко также призвал россиян соблюдать требования самоизоляции.
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