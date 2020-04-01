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На каких поверхностях коронавирус держится дольше всего: список опасных предметов

сегодня 17:24

Фото с сайта pixabay.com

До недели сохраняется коронавирус на марлевых масках и до четырёх дней – на денежных банкнотах; специалисты рассказали, какие предметы лучше лишний раз не трогать в период пандемии.

Гонконгские учёные опубликовали в журнале The Lancet отчет, сколько вирус живет на разных поверхностях. Все исследования проводили при комнатной температуре. В результате выяснилось:

  • на бумаге – обычной или папиросной, например, на чеке из магазина, вирус живет менее трёх часов;
  • на плотном картоне – около суток;
  • на обработанной древесине и хлопчатобумажной ткани (на куртке, например) – около суток, исчезая на следующий день;
  • на наружном слое марлевой маски вирус способен выживать в течение недели.
  • на стекле и денежных купюрах инфекция держится до четырёх дней;
  • на пластике (клавиатуре компьютера или ноутбука, бутылке молока или кефира) и стали вирус активен около 72 часов. Исключение – поверхности из меди, на них коронавирус активен в течение 24 часов.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые опасные предметы при эпидемии коронавируса. Это предметы, которые пользователи практически не выпускают из рук в течение дня.

Излюбленным местом для размножения бактерий специалисты назвали мобильные телефоны.

«Самое плохое в том, что люди постоянно подносят гаджет к лицу – это увеличивает риск заражения», – объяснили специалисты.

Чтобы не подхватить заразу от гаджета, устройство нужно как можно чаще протирать с помощью пропитанной антисептиком салфетки. Подойдёт для этих целей и старый добрый хлоргексидин.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что обрабатывать от бактерий следует не только сам смартфон, но и чехол, если таковой имеется.

Не менее опасны для человека и поверхности в местах массового пребывания людей. Речь идёт о дверях в метро и поручнях в вагонах, а также ручках тележек в супермаркетах.

Специалисты рекомендуют открывать двери при помощи салфеток, а после пребывания в общественном месте качественно мыть руки. Но лучше вообще не посещать людные места в период пандемии.

Кстати, в начале апреля эксперты заявили, что теоретически коронавирус может быть и на фруктах, овощах и упаковках продуктов в магазинах, если их трогал заражённый человек. Вероятность этого мала, но всё же россиянам порекомендовали по возможности подвергать товары из магазина термической обработке.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
поверхности

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