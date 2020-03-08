Находить рак желудка за несколько часов научились сибирские медики

сегодня 15:37 Поделиться

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Препарат, способный сверхточно диагностировать рак желудка, разработали учёные Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из НИИ онкологии ТНИМЦ; сейчас он проходит стадию клинических испытаний.

Радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка разработали в России. Он также может использоваться при подборе наиболее эффективного лечения для конкретного пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Особенность радиофармпрепарата заключена в его структуре: он состоит из изотопа технеций-99, каркасного белка и связующих соединений. Белок способен связываться с определенными участками раковых клеток, подводя к ним технеций. Именно по технецию врачи с помощью гамма-камеры очень точно видят расположение злокачественных образований», – описывает издание механизм работы препарата.

Как отмечают специалисты, данный способ диагностики позволит за несколько часов устанавливать, требуется ли пациенту специфическое лечение, выбрать наиболее эффективную тактику для борьбы с раком. Это позволит сильно сэкономить время для диагностики онкобольных.

Напомним, в 2020 году на борьбу с онкологией Новосибирская область получила 22 миллиона рублей.