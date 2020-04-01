"Находиться в четырёх стенах муторно и тошно": 3 самые яркие фразы из выступления Путина о коронавирусе

сегодня 21:34 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент РФ выступил с очередным обращением к гражданам; Сиб.фм публикует подборку самых запоминающихся фраз Путина.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам перед селекторным совещанием с главами регионов сегодня, 8 апреля. Выступление длилось не больше 20 минут, однако за это время глава государства сказал несколько ярких фраз, которые моментально появились в заголовках информагентств. Вот три самых запоминающихся высказывания президента.

О самоизоляции и усталости

А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Дорогие друзья! Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

О половцах и печенегах

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества. Говорю сегодня ещё раз о врачах и медсёстрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтёрах, добровольцах, число которых растёт сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу.

И конечно, о вас – о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

О днях и рублях

Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни.

Владимир Путин во время обращения заявил о введении дополнительных мер социальной поддержки. Среди них: доплаты медицинскому персоналу, помощь безработным, выплаты детских пособий и помощь бизнесу.

Напомним, полный текст обращения Путина доступен в материале Сиб.фм.