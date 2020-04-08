«Нас добьёт не коронавирус, а теснота и безделье»: сотни пассажиров боятся тронуться умом в обсерваторах Новосибирска

сегодня 23:02 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Прибывшие из-за границы сибиряки проведут две недели на карантине в новосибирских санаториях. По словам постояльцев, условия оставляют желать лучшего, а в каждом обсерваторе они сильно отличаются. Как изолированные жители Сибири проживают период изоляции в Новосибирске — в материале Сиб.фм.

Прибытие

Рейс Бангкок-Новосибирск со 198 пассажирами на борту приземлился в Толмачёво вечером 7 апреля. Это третий самолёт, который вывозит российских туристов из Таиланда. Все они обязаны пройти двухнедельный период изоляции в обсерваторах. Ранее Сиб.фм сообщал, что это касалось всех без исключения граждан, однако позже правила изменились — теперь жителей Новосибирской области отпускают домой под строгим надзором врачей. С прошлой недели в обсерваторах находятся жители соседних регионов — Иркутска, Томска, Кузбасса, Красноярска.

Подобные рейсы в тот же день прибыли в другие регионы России: в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток. Туристов вызволили после ограничения на любые международные полёты. Также на карантин будут отправляться все, кто прилетел в Новосибирск из столицы и Петербурга.

Прилетевшим накануне сибирякам организовали тёплый приём в аэропорту — их встречали отряды полиции и ОМОНа. К туристам тщетно пытались прорваться журналисты, чтобы задать хоть какие-то вопросы. Затем всех прибывших посадили в автобусы, выяснили, где они проживают, и отвезли к местам назначения — обсерватор.

Сейчас на территории Новосибирской области действуют четыре карантинные зоны. О первых двух на прошлой неделе сообщил оперативный штаб: "Обские зори" в Мочище и "Лунный камень" на улице Жуковского. Однако накануне стало известно, что теперь туристов расселяют в ещё два обсерватора на базе санатория "Парус" в Кудряшовском и детского лагеря "Тимуровец" в Бердске. Как выяснилось в ходе разговора с находящимися прямо сейчас на изоляции сибиряками, условия в каждом из них отличаются.

"Сказали, что привезут 45 человек. Приехало 130"

Евгения попала в обсерватор в "Обских" зорях в начале апреля — она вернулась домой из Таиланда. Она провела там всего пару дней — затем её, как и других жителей Новосибирска, отпустили по домам. Домой её отпустили вечером 3 апреля, однако этого срока хватило, чтобы оценить условия содержания в новосибирских обсерваторах. По её словам, начало получилось не самым благополучным.

"По прилёту в Толмачёво мы подписали анкеты на домашнюю самоизоляцию... А потом зашла тётенька с фотоградусником и сказала "вы едете в обсервацию"... Кроме вопроса "обсерчего?" больше мы ничего не могли спросить. Конечно, это шок. Выходим по рукаву, через каждые 10 метров ОМОН стоит. Надо сказать, что на рейсе было из 170 человек почти 50 детей и нас, похоже, боялись... Затем был Роспотребнадзор и объяснения в куче людей (а вообще-то они нас от вируса хотят защитить). Дистанция? Не, не слышали... Полиция в куче, ОМОН в куче", — пишет Евгения.

О трудном многочасовом пути в санаторий "Обские зори" Сиб.фм рассказывала другая жительница Новосибирска. По её словам, добираться до места назначения пришлось не меньше четырёх часов, часть из которых туристы провели на улице в ожидании указов. На территории санатория провели тщательную дезинфекцию всего, что люди привезли с собой, замерили температуру, записали необходимые данные и расселили по номерам. Как говорит Евгения, первые дни в обсервации специалисты не могли справиться с наплывом гостей. При этом сотрудники относились к постояльцам с пониманием.

"Персонал в Обских зорях изо всех сил старается помочь, готовы поделиться всем, что у них есть. Повара передавали детям пряники, так как в первый завтрак даже хлеба не было, все без исключения заботятся. Но ни руководители (замдиректора Обских зорь), ни персонал ничего особо не знают, и не скрывают этого. К концу вторых суток пребывания выяснилось, что анализы делать будут на 10 день или по симптомам.

На территории обсервации врачей не было, приезжал раз в день терапевт и педиатр — заходили и спрашивали о самочувствии. На уровне слухов персонал говорил, что их предупредили, что привезут 45 человек к ним, а приехали 130. От этого у них паника была, как всех разместить и накормить", — продолжает Евгения.

При этом, отмечает Евгения, их условиями постоянно интересовалось и руководство санатория. По словам женщины, регулярно у них спрашивали, нуждаются ли они в чём-то.

"Мне позвонила на второй день пребывания Оксана Викторовна, вроде бы заведующая или кто-то из руководителей Обских зорь. Она отвечала на мои вопросы по медицинской помощи, если она потребуется. Очень отзывчивая, но тоже заложница ситуации. Подтвердила, что Роспотребнадзор все решает и им уже говорят, что делать. Старалась помочь с бытовыми вопросами — где взять кипяток и прочее", — объясняет женщина.

Позже, говорит Евгения, какая-то часть людей переехала в санаторий "Парус". Туда переехали жители Барнаула, Омска, Иркутска.

"В окно посмотрели, поели, поспали"

Люди, которые сейчас находятся в "Парусе" сообщили корреспонденту Сиб.фм, что условия в нём куда приятнее, чем в "Лунном камне" или "Обских зорях". Постояльцы создали специальный чат в социальных сетях, где собирают всех людей, находящихся на обсервации — они делятся там своими впечатлениями, фотографиями и рассказами. Фотографии обеда в санатории "Парус" сразу стали объектом зависти для участников чата из других обсерваторов.

С другой стороны, общий чат для сибиряков в изоляции — единственная возможность связаться с внешним миром, потому что выход из помещений строго запрещён. Как пишут постояльцы, по периметру обсерватора регулярно дежурит полиция, через КПП прохода тоже нет. В некоторых санаториях, отмечают постояльцы, можно договориться о передаче продуктов или вещей от родственников. Вот как корреспонденту Сиб.фм описала распорядок дня женщина, которая сейчас живёт в "Обских зорях".

"В окно посмотрели, поели, поспали, в окно посмотрели, поели, поспали. Вайфая тоже нет. Мы в "Обских зорях" сейчас. Конечно, "Парус" — супер! В "Зорях" всё просто, очень бюджетненько, МУП одним словом. Но персонал ооооочень вежлив", — пишет женщина. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

При этом изолированные сибиряки не жалуются на условия жизни в обсверваторах. Единственная проблема для них на следующие две недели — заточение в четырёх стенах.

"Нас добьёт не коронавирус, а теснота и безделье. Максимум, куда мы можем сами уехать — это уехать кукухой", — коротко описывают свою ситуацию постояльцы.

Как рассказала Сиб.фм одна из туристок, которая находится в "Обских зорях" с ребёнком, сейчас у них есть возможность заняться школьными уроками.

"У нас школа вовсю! Всяко разно, сейчас школы дистанционно учатся же, вот пытаемся учиться, чтобы потом не разгребать задания за 2 недели", — пишет девушка.

Другие же начинают вести целые блоги о буднях самоизоляции. Некоторые из них набирают сотни подписчиков в короткий срок — это связано с желанием людей узнать, как живут люди в изоляции. Освещать жизнь в обсерваторе в Instagram сегодня начала девушка из Красноярска. Она опубликовала фотографии из детского лагеря "Тимуровец".

"Добро пожаловать на Родину или Обсервация строгого режима. Приземлившись в Новосибирске, нам сообщили, что губернаторы Томска и Кемерово издали указ и своих они забирают домой, а все остальные едут в обсерватор. Спасибо Красноярску, за то, что "не бросает". В сопровождении ОМОНа нас погрузили в "убитые" Икарусы и началось веселье. Зашла директор базы, в которую мы должны были направиться, в кратце рассказала куда мы едем. "это один из лучших детских санаториев" (с) то, что я увидела и с ужасом подумала-что же тогда НЕ самый лучший санаторий... Наслаждайтесь просмотром. Но особо чувствительны не рекомендую", — пишет девушка с ником Анна Викторовна.

На кадрах видно плохое качество матрасов, старые помещения, частично прогнившие стены и рушащаяся штукатурка. Сибиряки и раньше отмечали, что в "Тимуровце" условия жизни хуже всего.

Исходя из нескольких историй находящихся в обсерваторах жителей разных регионов Сибири понятно, что отношение к изолированным складывается двоякое. С одной стороны, они находятся там потому, что формально представляют угрозу для населения из-за потенциального заражения коронавирусом. С другой — условия в местах изоляции, куда граждан помещают принудительно (иногда через суд) в некоторых случаях выглядят настолько непригодными для жизни, что появляются сомнения в готовности системы здравоохранения к такому потоку людей.