Назван срок пика эпидемии коронавируса в России

сегодня 06:44 Поделиться

Фото Pixabay

Пик коронавирусной инфекции в России ещё не наступил; это может произойти в течение двух недель.

Распространение коронавируса в России достигнет пиковых показателей через 10-14 дней. Об этом накануне, 7 апреля сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сообщила она телеканалу "Россия 24".

По прогнозам главы ФМБА, Россия будет на плато до середины июня. Спад эпидемии может продлиться столько же, сколько она распространялась в стране. Ранее во время селекторного совещания с вирусологами президент РФ Владимир Путин отметил, что пик эпидемии коронавируса ещё не достигнут.

Ранее Скворцова заявила, что новую вакцину от коронавируса можно ждать к концу текущего года. Клинические испытания, заявил гендиректор центра вирусологии "Вектор", пройдут в конце июня. На добровольцах препарат будут испытывать 29 июня — предположительно, в эксперименте будут участвовать 180 человек.

Напомним, накануне вирусолог ответил на вопрос Путина об отмене режима нерабочих дней.