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Обращение Путина к нации в связи с коронавирусом 8 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:06

Фото kremlin.ru

Президент России выступит с обращением к нации 8 апреля; это произойдёт перед селекторным совещанием с главами регионов.

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 8 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Обращение будет перед селекторным совещанием с руководителями регионов о ситуации с коронавирусом. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее Путин обращался к нации два раза. В первый раз, 25 марта, президент заявил о начале нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля и мерах социальной поддержки. Через неделю, 2 апреля, Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. В то же время он наделил глав субъектов РФ самостоятельно корректировать сроки и объём предприятий, которые могут продолжать работу в связи с ситуацией в регионе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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