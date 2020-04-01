Онлайн-карты коронавируса в России: последние данные в реальном времени на 8 апреля (обновляется)

сегодня 14:39 Поделиться

Фото – скриншоты с сайтов 2 ГИС, Яндекс.Карты, стопкоронавирус.рф

Российские онлайн-сервисы разработали карты распространения коронавируса; сколько заболевших в регионе, теперь можно узнать в режиме реального времени.

За ситуацией с распространением пандемии коронавируса в России можно наблюдать в онлайн-режиме: как минимум три сервиса регулярно публикуют данные о новых заболевших, погибших и выздоровевших пациентах.

Так, статистика заболеваемости COVID-10 в России представлена на портале «коронавирус-монитор». На утро 8 марта сервис сообщал о 8672 случаях заражения, 1175 из которых были выявлены в последние сутки. Также за последние 24 часа в стране скончались от коронавируса пять человек – теперь в России 63 летальных исхода.

Какие регионы больше всего поражены новым вирусом, а до каких территорий зараза ещё не добралась, также можно увидеть на сайте.

Оперативная информация о распространении коронавируса в России размещается и на платформе Яндекс.Карты.

Сервис также показывает ежесуточный прирост заболеваемости по регионам и динамику развития инфекции в Европе.

Отличие этого сервиса от остальных заключается не только в наличии информации о заражениях за рубежом, но и доступ к «авторской разработке» – карте, которая показывает индекс самоизоляции населения. Речь идёт о том, как в разных регионах страны жители соблюдают требование о домашнем карантине.

Онлайн-карта коронавируса доступна и пользователям сервиса 2ГИС. Как и в двух описанных выше случаях, программа даёт полную информацию о заразившихся COVID-19 россиянах, наглядно демонстрируя рост эпидемии.

Также разработчики 2ГИС предлагают пользователям посмотреть, как работает принцип самоизоляции и с какой скоростью будет развиваться эпидемия, если люди будут оставаться дома.

Напомним, 8 апреля в России было выявлено рекордное количество новых заболевших коронавирусом.