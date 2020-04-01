Операторы наружной рекламы разработали план спасения отрасли и обращаются за поддержкой к государству

сегодня 11:44 Поделиться

Фото предоставлено ГК «Выбери радио»

В условиях глобального падения рынка на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса Out-of-home оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей рынка. Gallery и другие операторы города Новосибирска: «Рекламные технологии», «ГК Артбизнеслайн», «Магистраль Медиа», «РИМ», «Транспортная реклама», «Русс Оутдор», «ГБР» призывают власти освободить их от платы за эксплуатацию рекламных конструкций за 2-й квартал 2020 года с возможной пролонгацией освобождения на последующие 3-й и 4-й кварталы в случае сохранения нестабильной экономической ситуации, которая угрожает поставить бизнес на грань банкротства; власти ряда регионов уже пошли навстречу бизнесу и разрабатывают антикризисный план поддержки отрасли.

Компании и десятки тысяч сотрудников, которые более 25 лет развивают индустрию наружной рекламы и российский бизнес, оказались перед лицом самого сложного кризиса за всю историю рекламного рынка в стране. Наряду с авиа- и туристическими компаниями, HoReCa (гостинично-ресторанным бизнесом), отрасль аутдор оказалась в числе наиболее пострадавших от последствий резкого изменения и сокращения потребительского спроса, сокращения рекламных бюджетов и падения рекламной выручки.

Проблема коснулась не только российского рынка: по оценкам отраслевого объединения Outsmart и оператора Clear Channel UK, с началом всеобщего карантина в Европе затраты на OOH-рекламу сократились на 75 %, а весь медиарынок в апреле сократится на 50 %; падение затрат на OOH-рекламу в Китае в январе, с введением жёсткого карантина, составило 90 %.

В этих условиях операторы наружной рекламы уже обратились к федеральным и региональным властям с призывом принять безотлагательные меры поддержки, которые снизят налоговую нагрузку на компании в условиях стагнации рынка и потери значительного числа рекламодателей. В ряде регионов (Казань) компании были услышаны и получили заверения о поддержке.

Никакие экономические интересы не могут быть поставлены выше здоровья и жизни людей. Ситуация усугубляется с каждым днём, пик развития COVID-19 ещё не пройден, а Москва и большинство регионов уже живут в режиме самоизоляции – людям запрещено покидать место жительства без крайней необходимости. Возможно введение ещё более строгих ограничительных мер. Поддерживая государство и борьбу с растущей эпидемией COVID-19, операторы вместе с тем подчёркивают, насколько негативно ограничения всеобщего режима самоизоляции и отмены транспортного сообщения сказываются на развитии экономики. Сотни предприятий и компаний, на которых трудоустроены сотни тысяч людей, сегодня вынужденно простаивают, оказавшись на грани банкротства и коллапса целых индустрий.

Каждый день правительством РФ принимаются новые меры для поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне. Отрасль наружной рекламы является одной из самых пострадавших: клиенты, экономя деньги, массово отказываются от размещений. Последствия для отрасли ожидаются беспрецедентными в новейшей истории России.

Массовые отказы от рекламы происходят не только по причине тяжёлой финансовой ситуации компаний-рекламодателей, но и незаинтересованности в наружной рекламе – аутдор не может работать в условиях отсутствия потребителей рекламы на улицах городов. Только за двухнедельный период с 17 по 31 марта от размещения наружной рекламы отказались компании из сферы культурно-массовых развлечений (кинотеатры, концерты, конференции, выставки, форумы), ритейла (производители и продавцы одежды), спортивных товаров, автомобилей, представители туристической отрасли, авиаперевозчики, представители ресторанного рынка, бытовых услуг.

Несмотря на отсутствие финансовых поступлений, за операторами сохраняются обязанность по перечислению в бюджет платы за право эксплуатации рекламных конструкций и обязанность по постоянному ежедневному поддержанию их безопасности, налоговые и страховые обязательства.

Полные отказы десятков крупнейших рекламодателей от наружной рекламы в апреле-мае 2020 года стали причинами колоссальных убытков отрасли OOH.

В качестве возможного решения операторы наружной рекламы просят освободить их от платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до конца 2020 года, начиная с 1 апреля 2020 года, аналогично освобождению от платы за аренду государственного и муниципального имущества в соответствии с мерами поддержки, принятыми президентом и правительством РФ.

Как отметила генеральный директор Gallery Мария Комарова в обращении компании к федеральным и региональным властям, мэрам городов и губернаторам, ситуация в отрасли на данный момент уже критическая. Непринятие мер поддержки в период простоя рекламных конструкций и снижения выручки в отрасли наружной рекламы может привести к полному дефолту по платежам в бюджеты, последующим расторжениям договоров и демонтажу рекламных конструкций, массовой безработице в отрасли наружной рекламы и смежных отраслях.

Ведущий оператор наружной рекламы Gallery входит в состав холдинга «Медиа-1» Ивана Таврина, как и крупнейший региональный радиохолдинг России ГК «Выбери Радио».

Напомним, 2 апреля группа компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого бизнеса.