Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 8 апреля: сокрушительный ветер и яркое солнце

сегодня 05:15

Фото Pixabay

Новосибирцев ожидает противоречивая погода; осадков ждать не придётся, однако ветер заставит подумать перед выходом из дома.

На Новосибирск в среду, 8 апреля, обрушится сильный ветер. Согласно данным сайта Gismeteo.ru, порывы могут достигать 16 метров в секунду днём. Послабление возможно ближе к вечеру — до 10-14 метров в секунду. При этом не ожидается осадков — синоптики прогнозируют солнечную и безоблачную погоду на протяжении всего дня. Температура воздуха при этом поднимется до 10 градусов тепла.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

погода
новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86537
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84969
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74559
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74007
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54030
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50159
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49136
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля