Погода в Новосибирске на 8 апреля: сокрушительный ветер и яркое солнце

сегодня 05:15 Поделиться

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Новосибирцев ожидает противоречивая погода; осадков ждать не придётся, однако ветер заставит подумать перед выходом из дома.

На Новосибирск в среду, 8 апреля, обрушится сильный ветер. Согласно данным сайта Gismeteo.ru, порывы могут достигать 16 метров в секунду днём. Послабление возможно ближе к вечеру — до 10-14 метров в секунду. При этом не ожидается осадков — синоптики прогнозируют солнечную и безоблачную погоду на протяжении всего дня. Температура воздуха при этом поднимется до 10 градусов тепла.