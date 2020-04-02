Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 9 апреля: солнце появится на несколько часов

сегодня 07:01

Фото Дениса Винокурова

Весна в Новосибирске солнцем не радует; в четверг, 9 апреля, погода пасмурной с небольшими прояснениями и без осадков.

Над Западной Сибирью завис антициклон. Из-за него на небе практически нет солнца, но и сохраняется плюсовая температура.

По данным сайта gismeto.ru, погода в Новосибирске 9 апреля ожидается пасмурной с прояснениями и без осадков. Темпертатура воздуха днём +5...+6 градусов, ночью 0...-1.

Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, с порывами до 8-11. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
прогноз

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

88112
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85595
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75108
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74804
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54350
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
49870
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49233
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля