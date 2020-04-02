Погода в Новосибирске на 9 апреля: солнце появится на несколько часов

сегодня 07:01 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

Весна в Новосибирске солнцем не радует; в четверг, 9 апреля, погода пасмурной с небольшими прояснениями и без осадков.

Над Западной Сибирью завис антициклон. Из-за него на небе практически нет солнца, но и сохраняется плюсовая температура.

По данным сайта gismeto.ru, погода в Новосибирске 9 апреля ожидается пасмурной с прояснениями и без осадков. Темпертатура воздуха днём +5...+6 градусов, ночью 0...-1.

Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, с порывами до 8-11. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.