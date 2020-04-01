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Продлить паспорта и водительские удостоверения: президент поручил разработать механизмы автоматической пролонгации

сегодня 21:11

Фото с сайта Кремля

Президент России поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов удостоверяющих личность россиян.

Во время своего обращения сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов, которые удостоверяют личность жителей страны.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — заявил Владимир Путин.

Напомним, сегодня президент предложил выплачивать максимальное пособие по безработице гражданам, которые остались без работы в период пандемии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
паспорт
заявление
водительские права

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