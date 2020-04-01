Продлить паспорта и водительские удостоверения: президент поручил разработать механизмы автоматической пролонгации
Фото с сайта Кремля
Президент России поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов удостоверяющих личность россиян.
Во время своего обращения сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов, которые удостоверяют личность жителей страны.
«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — заявил Владимир Путин.
Напомним, сегодня президент предложил выплачивать максимальное пособие по безработице гражданам, которые остались без работы в период пандемии.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают