Проект «Театр в помощь мамам» запускает«Первый театр»

сегодня 06:44 Поделиться

Фото предоставлено "Первым театром"

С четверга, 9 апреля актёры «Первого театра» будут читать книги издательства «Самокат» детям Новосибирска по телефону; репертуар из современных книг для детей составлен экспертами новосибирского книжного магазина «Перемен».

Актёры «Первого театра» почитают новую детскую литературу почти лично: в режиме видео или аудио связи через самый распространенный мессенджер WhatsApp или по телефону всем записавшимся мальчикам и девочкам.

Как рассказал pr-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов, нужно обратиться через мессенджер «Первого театра» в WhatsApp (+7-913-756-78-14), выбрать время, книгу из списка и номер телефона.

В выбранное время, дежурный актер театра свяжется и прочтет, в течение 20 минут, вашему ребенку рассказы, стихи и отрывки из произведений современных российских и зарубежных авторов. Акция продлится с 9 по 12 апреля, с 12:00 до 20:00.

«Это наш первый подобный опыт, возможно, акция будет продлена и расширена или какие-то изменения коснуться схемы приема заявок», — отметил Валентин Копалов.

Репертуар:

12:00-14:00 – от 5 до 7 лет

Бьёрн Рёрвик, Пер Дюбвиг, перевод Ольги Дробот «Кафе Птичий Хвост» и «Акулиска, враг редиски» – короткие, очень смешные и слегка безумные рассказы; Ульф Нильсон, Гитта Спе, перевод Марии Людковской «Самый большой самый маленький полицейский» – добрейший и милейший детектив про сыщиков Гордона и Жаби.

С 14:00 до 16:00 – от 5 до 7 лет

Нанкити Ниими, Кен Курои «За рукавичками», перевод Елены Байбиковой – нежная, милая история Роальд Даль «Бандитские стихи», перевод Евгения Клюева – 6 хулиганских стихотворных переложений известных сказок; Сильвия Ван Хейде «Лис и Зайка», перевод Ирины Трофимовой – несколько историй про как бы обычную семью.

С 16:00 до 18:00 – для 7–10 лет

Нина Дашевская «Тео – театральный капитан» – увлекательная история о самых незаметных жителях театра, театральных мышках; Гудрун Мебс «Бабушка! – кричит Фридер», перевод Веры Комаровой – сборник коротких историй про ребенка и его бабушку.

С 18:00 до 20:00 – для 7-10 лет

Энн Файн «Дневник кота-убийцы», перевод Дины Крупской – суперсмешные короткие монологи кота из обычной британской семьи.

Напомним, 6 апреля актёры «Первого театра» показали, как они проводят время на самоизоляции.