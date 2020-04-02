Проект «Театр в помощь мамам» запускает«Первый театр»
Фото предоставлено "Первым театром"
С четверга, 9 апреля актёры «Первого театра» будут читать книги издательства «Самокат» детям Новосибирска по телефону; репертуар из современных книг для детей составлен экспертами новосибирского книжного магазина «Перемен».
Актёры «Первого театра» почитают новую детскую литературу почти лично: в режиме видео или аудио связи через самый распространенный мессенджер WhatsApp или по телефону всем записавшимся мальчикам и девочкам.
Как рассказал pr-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов, нужно обратиться через мессенджер «Первого театра» в WhatsApp (+7-913-756-78-14), выбрать время, книгу из списка и номер телефона.
В выбранное время, дежурный актер театра свяжется и прочтет, в течение 20 минут, вашему ребенку рассказы, стихи и отрывки из произведений современных российских и зарубежных авторов. Акция продлится с 9 по 12 апреля, с 12:00 до 20:00.
«Это наш первый подобный опыт, возможно, акция будет продлена и расширена или какие-то изменения коснуться схемы приема заявок», — отметил Валентин Копалов.
Репертуар:
12:00-14:00 – от 5 до 7 лет
С 14:00 до 16:00 – от 5 до 7 лет
С 16:00 до 18:00 – для 7–10 лет
С 18:00 до 20:00 – для 7-10 лет
Напомним, 6 апреля актёры «Первого театра» показали, как они проводят время на самоизоляции.
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