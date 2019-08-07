Прокуратура попросила отправить на принудительное лечение обвиняемую в убийстве кота Моти в Новосибирске

сегодня 11:33 Поделиться

Фото Арины Храмовой из соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об убийстве кота Моти; по версии следствия, обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством.

В жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшем его гибель, обвиняется 17-летняя жительница Новосибирска. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Новосибирской области.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 5 августа рыжий кот Мотя не вернулся домой с прогулки. Благодаря записям с камер видеонаблюдения хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. В убийстве заподозрили несовершеннолетнюю соседку, которая жила в одном доме с владельцами Моти. Жители Новосибирска потребовали наказать предполагаемую живодёрку и устроили во дворе её дома пикет, на который пришли 150 человек. В середине сентября зоозащитники запустили целый флешмоб в социальных сетях с фотографиями своих питомцев, чтобы привлечь внимание к проблеме.

После этого стало известно, что следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти.

В апреле расследование по громкому делу завершилось, 8 апреля Следственный комитет рассказал о его итогах:

«По версии следствия, девушка, страдающая хроническим психическим расстройством, в августе 2019 года поймала в подъезде дома кота, занесла к себе в квартиру и, используя имеющийся у неё в жилище острый предмет, нанесла коту по кличке Мартин повреждения, в результате которого наступила его смерть».

Как добавили в пресс-службе следкома, прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, в ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о самых громких убийствах прошлого года.