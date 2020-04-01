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«Просим оставаться дома»: кому принадлежит голос, который предупреждает новосибирцев о коронавирусе

сегодня 15:44

Фото Pixabay.com и пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске системы оповещения предупреждают жителей о необходимости оставаться дома; голос, который звучит из рупора, принадлежит новосибирскому диктору и ведущему.

Уже неделю в Новосибирске звучат сирены, а по улицам и жилмассивам города ездят машины со звуковыми установками. После тревожного звукового сигнала из громкоговорителей раздается голосовое сообщение:

«Внимание, внимание! Уважаемые жители Новосибирской области, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, просим вас оставаться дома!»

В связи с введением общего режима самоизоляции МЧС подключило систему экстренного оповещения.

Сиб.фм решил выяснить, чей голос в период пандемии коронавируса стал самым узнаваемым в Новосибирске.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что это новосибирский диктор Арсений Перебоев. Самому ему как действующему сотруднику ведомства без разрешения нельзя давать комментарии. Но нам рассказали подробности о подготовке и процессе записи в пресс-службе.

«Выбор был логичным – ведущим на всех официальных мероприятиях, а также при озвучке фильмов и на торжественных мероприятиях голосом МЧС России по Новосибирской области является Арсений Перебоев. Он руководитель ансамбля регионального отделения МЧС. Поэтому для записи оповещения тоже решили использовать его голос», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Текст оповещения был подготовлен региональным МЧС совместно со специалистами управления гражданской защиты, затем согласован с начальником главного управления и только после этого его дали прочитать диктору.

«Каких-то установок по поводу интонации не было. Арсений сам сориентировался и прочитал оповещение так, как нужно. Это скорее технический момент – просто экстренное сообщение, к которому должны прислушаться горожане», – пояснили в пресс-службе

Сегодня обращение транслируется в местах массового скопления людей и улицах города. Звучать оно будет весь период самоизоляции – до 1 мая.

Напомним, по данным на 8 апреля, коронавирус в Новосибирской области выявлен у 13 человек.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

МЧС
коронавирус
оповещение
диктор

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