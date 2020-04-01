Путин поручил выдать всем повышенные пособия для безработных

сегодня 20:03 Поделиться

Фото Сиб.фм

В своём обращении президент России уделил внимание выплатам гражданам, которые остались без работы.

Все граждане, которые остались без работы в период объявленной в мире пандемии, имеют право на получение повышенного пособия по безработице.

Такое заявление сделал сегодня президент России Владимир Путин.

Гражданам должно быть предоставлено право без лишней бумажной волокиты подать заявку на пособие в режиме онлайн.

Максимальное пособие по безработице в России сравняли с МРОТ, и оно составляет 12 130 рублей.