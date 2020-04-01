Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса: полный список

сегодня 21:01 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Во время совещания с главами регионов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны президент России затронул вопросы обеспечения устойчивости экономики; в частности, глава рассказал о том, какая помощь будет оказана малому и среднему бизнесу.

Владимир Путин обратился к губернаторам регионов с указанием при формировании пакета поддержки экономики региона учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, на конкретных предприятиях и в целом в субъекте Федерации.

По словам президента нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения.

«Обращаю внимание, даже в Москве с её плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – "всех под одну гребёнку" – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удалённый режим», – отметил Владимир Путин.

По его словам, необходимо создать условия для того, чтобы все предприятия вернулись в нормальный график работы. Однако делать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков, должен быть чёткий, понятный. Не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями остальные предприятия. При соблюдении всех необходимых санитарных требований и норм обеспечения безопасности они могут продолжать работать.

Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми.

«Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную роль для экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения», – сказал президент России.

На федеральном уровне будет оказана поддержка для предприятий малого и среднего бизнеса.

Первое. Уже снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. Это сделано для того, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера носит долгосрочный характер.

В качестве экстренной, дополнительной помощи Владимир Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Такая мера принята в отношении микропредприятий.

Второе. Для малого и среднего бизнеса была предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Однако не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего беспокоит предпринимательское сообщество. При этом подобное может крайне негативно повлиять на ведение бизнеса. Поэтому такая задолженность будет реструктуризована. Она может быть погашена плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Третье. Правительству России с участием Центрального Банка поручено в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

Владимир Путин отметил, что такая ситуация происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям приходится непросто, особенно в сфере услуг, многие закрыты.

«Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», – сообщил президент.

Владимир Путин также отметил, что наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем Россия справилась. Вместе всё будет преодолено.

Напомним, 8 апреля в своем выступлении Владимир Путин объявил о выплатах медицинским работникам, которые лечат больных коронавирусом.