Путин предложил освободить бизнес от уплаты налогов на полгода

сегодня 19:48 Поделиться

Фото с сайта Кремля

Президент России озвучил комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса; предприниматели смогут шесть месяцев не платить налоги.

Глава государства во время совещания в губернаторами 8 апреля озвучил комплекс мер по поддержке предприятий в условиях сложной экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса. В частности, малый и средний бизнес сможет рассчитывать на отсрочку по налоговым платежам.

"Предлагаю ввести отсрочку по выплатам в Федеральную налоговую службу на шесть месяцев", — заявил президент.

Он также уточнил, что уже существующая задолженность будет реструктуризирована, гасить её можно будет в течение года.

Кроме того, федеральным министрам Путин поручил в пятидневный срок подготовить дополнительные программы поддержки бизнеса.