Путину сообщили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ

сегодня 07:47 Поделиться

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Медицинских костюмов и аппаратов искусственной вентиляции лёгких не хватает в стране; в правительстве разработали план борьбы с дефицитом.

В России образовался дефицит защитных медицинских костюмов, их производство планируют расширить. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Как пояснил министр, медицинских костюмов производилось не более шести тысяч в сутки, а промышленность была ориентирована на радиационностойкие костюмы и костюмы для химпроизводств. Однако, добавил министр, «есть понимание, как расширить производство его до 25 тысяч единиц.

Также Мантуров указал на недостаток аппаратов искусственной вентиляции легких. Он поделился планами, по которым на этой неделе российские предприятия должны будут выпустить 80 аппаратов, на следующей неделе — около 200, а затем выйти на объемы производства в 1500 аппаратов за месяц. В прошлом году в Минпромторге предлагали перепрофилировать такие предприятия и закрыть производство такой медтехники. «Слава Богу, не сделали», — резюмировал он.

Напомним, в конце марта Сиб.фм рассказывал, сколько стоит жёлтый защитный костюм и где его купить.