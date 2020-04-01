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Пять человек умерли в России от коронавируса за сутки

сегодня 14:46

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли пять человек; всего с начала эпидемии зафиксировано 63 летальных исхода.

О пяти летальных исходах пациентов с подтверждённым коронавирусом сообщил оперативный штаб 8 апреля.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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