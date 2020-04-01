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Пятая часть россиян не доверяет информации о коронавирусе

сегодня 09:04

Фото с сайта pixabay.com

Специалисты сайта «стопкоронавирус.рф» провели опрос на тему того, как россияне относятся к информации о коронавирусе; почти половина опрошенных к новостям о смертельном заболевании относятся выборочно.

Часто в сложных и неопределённых ситуациях многое зависит о того, из каких источников он получает информацию. От этого зависит принятия решения. Сайт «стопкоронавирус.рф» провел опрос о доверии людей к информации в рамках пандемии.

По данным исследования, только 10 % россиян доверяют полностью поступающей актуальной информации о коронавирусе из разных источников. Почти 20 %, напротив, решили не доверять ничему. Тех, кто не определился со своим выбором, – 25 %.

При этом около половины опрошенных – 46 %, выработали стратегию умного доверия. Эти люди частично доверяют полученной информации, но, тем не менее, сравнивают новости и делают собственные выводы.

Всего в опросе приняли участие около 300 человек в сообществе «стопкоронавирус.рф» в Viber и в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 7 апреля Сиб.фм рассказал, чему учатся россияне в самоизоляции.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

опрос
эпидемия
коронавирус

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