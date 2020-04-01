Пятерым пациентам с подозрением на коронавирус в Новосибирске поставили точный диагноз

сегодня 11:45 Поделиться

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Пять пациентов инфекционной больницы в Новосибирске получили заключительные результаты теста на коронавирус; сегодня они смогут уехать домой.

8 апреля пять пациентов инфекционной больницы № 1 Новосибирска отправятся домой, их выписывают после получения результатов взятых накануне контрольных тестов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

При этом, по состоянию на утро среды, в инфекционной больнице города находятся 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтверждённым диагнозом.

Всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 4387 человек.

Напомним, 8 апреля количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 13 человек.