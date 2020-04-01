Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Пятерым пациентам с подозрением на коронавирус в Новосибирске поставили точный диагноз

сегодня 11:45

Фото с сайта pixabay.com

Пять пациентов инфекционной больницы в Новосибирске получили заключительные результаты теста на коронавирус; сегодня они смогут уехать домой.

8 апреля пять пациентов инфекционной больницы № 1 Новосибирска отправятся домой, их выписывают после получения результатов взятых накануне контрольных тестов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

При этом, по состоянию на утро среды, в инфекционной больнице города находятся 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтверждённым диагнозом.

Всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 4387 человек.

Напомним, 8 апреля количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 13 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86617
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85165
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74701
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74224
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54124
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50285
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49174
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля