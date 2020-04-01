«Работал в системе минздрава»: стали известны новые подробности о 13-м заболевшем коронавирусом в Новосибирске

сегодня 17:36 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Глава минздрава рассказал о состоянии 13-го заболевшего коронавирусом новосибирца; мужчина работал в системе здравоохранения.

Один из доставленных в инфекционную больницу мужчин, у которого подтвердился коронавирус, не выезжал за пределы региона. Именно он стал 13-м пациентом врачей.

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов сегодня рассказал, что больной работал в одном из структурных подразделений системы здравоохранения, но не имел никакого отношения к медицине. За пределы области и России мужчина не выезжал и не имел контактов с приехавшими из мест концентрации коронавируса. Тем не менее, после нескольких дней самолечения от простуды и обращения к врачу медики решили взять у него тест на коронавирус.

«Какое-то чутьё, интуиция у врачей сработала, и они приняли решение протестировать его. Это как раз говорит о профессионализме тех людей, которые сейчас работают в инфекционной больнице. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировал заболевший, чтобы поместить их на самоизоляцию и проверить на коронавирус. А также для того, чтобы узнать, от кого он заразился», – сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Состояние мужчины оценивается как тяжёлое – он находится в реанимации.

Напомним, в Новосибирской области сегодня подтвердили два новых случая заражения COVID-19.