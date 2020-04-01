Рейс отменён, но надежда есть: составлен предварительный график для вывоза россиян из-за рубежа

сегодня 07:20 Поделиться

Рабочая группа составила предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Вывозные рейсы в Россию запланированы в период с 8 по 12 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

Как сообщили в министерстве, Борты в Москву вылетят из Нью-Йорка, Мале, Денпасара, Ларнаки, Мадрида, Токио, Подгорицы, а также индийского штата Гоа и Таиланда.

Также запланированы рейсы из Кипра и Таиланда в Санкт-Петербург, из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, из Токио во Владивосток. Помимо этого, возможен рейс из Анталии в Москву.

Отмечается, что окончательный график утвердит оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса.

Тем временем как сообщила Сиб.фм утром 8 апреля жительница Новосибирска Анастасия, которая находится в аэропорту Пхукета и пытается вернуться домой, сегодняшний рейс «Пхукет — Новосибирск» авиакомпании S7 отменён.

«Самолёт должен был вылететь в ночь с 7 на 8 апреля. Я с трудом накануне смогла подтвердиться на рейс по телефону горячей линии, подключила всех родственников, чтобы дозвониться. Однако когда уже приехала в аэропорт пришло сообщение, что рейс задерживается с переносом на 8 апреля, а позже — что совсем отменён. Придётся возвращаться на квартиру, которую я снимала, если пустит хозяйка (девушка работала в Таиланде гидом – ред) и снова ждать. Хотелось бы, чтобы информация подавалась более чётко и не в последний момент», — говорит Анастасия.

Ранее Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Под эту категорию попадают скорее туристы. Те, кто работает в туриндустрии за рубежом, в некоторые страны, такие как Таиланд, приехали раньше, осенью, к туристическому сезону и сейчас остались без работы.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал как живут застрявшие на Пхукете.