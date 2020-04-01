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Количество погибших от коронавируса в России превысило 60 человек

сегодня 15:08

ФОТО PIXABAY.COM

Количество умерших от коронавируса в России достигло 63 человек; за сутки в больницах умерли ещё пять пациентов.

Пять человек скончались в России за минувшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 63. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

На сегодняшний день медики заявили о том, что COVID-19 диагностирован у 1175 новых пациентов. Больные выявлены в 56 регионах страны.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в зоне риска заражения — пожилые люди, они чаще всего умирают от осложнений после коронавируса.

Напомним, 8 апреля в Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у двух пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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