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Рекордное количество заражённых коронавирусом выявили в России 8 апреля

сегодня 15:01

Фото Pixabay

Количество заражённых коронавирусом в России превысило 8 тысяч человек; за сутки вновь выявили рекордное число больных.

В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество заражённых коронавирусом — подтвердили 1175 диагнозов. Об этом 8 апреля сообщил оперативный штаб. Сутками ранее в России был установлен исторический максимум — 1154 случая.

Общее количество заражённых в стране достигло 8672 человек. При этом число летальных исходов достигло 63 — за сутки погибли 5 человек. Выздоровели 580 человек. Новые случаи выявили в 56 регионах.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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