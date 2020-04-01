Рекордное количество заражённых коронавирусом выявили в России 8 апреля

сегодня 15:01 Поделиться

Фото Pixabay

Количество заражённых коронавирусом в России превысило 8 тысяч человек; за сутки вновь выявили рекордное число больных.

В России за прошедшие сутки выявили рекордное количество заражённых коронавирусом — подтвердили 1175 диагнозов. Об этом 8 апреля сообщил оперативный штаб. Сутками ранее в России был установлен исторический максимум — 1154 случая.

Общее количество заражённых в стране достигло 8672 человек. При этом число летальных исходов достигло 63 — за сутки погибли 5 человек. Выздоровели 580 человек. Новые случаи выявили в 56 регионах.