«Режим самоизоляции снимать преждевременно»: когда Новосибирск вернётся к нормальной жизни

сегодня 08:38 Поделиться

Фото Сиб.фм

Опасность привозных случаев коронавируса в Новосибирскую область сохраняется; поэтому необходимо оставаться дома.

Большинство случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области были завезены из-за рубежа. Однако несколько человек заболели, не выезжая за границу, и даже из региона.

Как заявила главный инфекционист региона Лариса Позднякова, снимать режим самоизоляции пока преждевременно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня у нас есть другая эпидемиологическая точка. Это город Москва и Московская область», — предупредила главный инфекционист.

По её словам, принятый режим всеобщей самоизоляции – это правильное решение. Это позволило сократить количество заболевших в регионе.

Она отметила, что сейчас достаточно много авиарейсов прибывает из Москвы, поэтому угроза выявления случаев коронавирусной инфекции сохраняется.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в среду, 8 апреля из Москвы прибудет 4 рейса, и 1 из Санкт-Петербурга. В четверг, 9 апреля – три из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

Напомним, 7 апреля руководитель медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, когда наступит пик эпидемии коронавируса.