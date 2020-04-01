Российские компании начали переводить работающих сотрудников на четырёхдневку

сегодня 08:12 Поделиться

Фото Pixabay.com

Работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве меры в условиях кризиса; эксперт заявил, что четырёхдневка эквивалентна сокращению штата на 20 процентов.

Идея сокращенной рабочей недели приобрела актуальность в нынешней ситуации. Компании стремятся сократить расходы на персонал, но при этом некоторые из них стараются избежать массовых сокращений, сообщает газета «Ведомости».

В частности, на сокращенную неделю временно перейдут нефтехимическая компания «Сибур», метрополитен в Екатеринбурге.

Партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн предполагает, что четырехдневка эквивалентна сокращению штата на 20 процентов. Однако изменение графика коснется в основном обслуживающего и офисного персонала, заявил он.

В то же время адвокат Ксения Михайличенко напомнила, что ввести сокращенную неделю можно только после подписания сотрудниками допсоглашений. В противном случае работодатели должны уведомить их об изменениях за два месяца.

Летом 2019 года ввести в России четырехдневную рабочую неделю предлагал занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев. Идею бурно обсуждали эксперты, и в итоге доводы против перевесили. Экономисты тогда заявили, что введение четырёхдневки может негативно сказаться на производительности труда.

Напомним, 7 апреля Путину сообщили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ.