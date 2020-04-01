Самый опасный регион в Сибири: количество заболевших в Бурятии увеличилось сразу на 11 человек

сегодня 14:39 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Бурятии количество заражённых коронавирусом достигло 54 человек; за двое суток выявили больше 10 новых случаев.

В Республике Бурятия за прошедшие двое сутки подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил региональный минздрав. Общее количество выявленных случаев в Бурятии достигло 54 человек.

По данным минздрава, в инфекционной больнице с подтверждённым коронавирусом находятся 11 детей. С пневмонией госпитализированы 15 человек, из которых пятеро – люди старше 65 лет. Шесть пациентов сейчас в реанимации – они дышат без аппарата ИВЛ. Ранее там погиб один пациент.

Под наблюдением медиков в Бурятии 2188 человек. Ещё у восьми жителей предварительно подтверждено наличие инфекции – их анализы отправили на исследование в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутске.

Сейчас Бурятия продолжает оставаться регионом Сибири с наибольшим количеством заражённых коронавирусом. На втором месте Красноярский край – там 32 больных.

Напомним, сегодня в Новосибирске выявили два новых случая заражения коронавирусом.