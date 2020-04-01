Штрафы за несоблюдение режима самоизоляции в Новосибирске: ответы юриста на 5 самых важных вопросов

сегодня 14:33 Поделиться

Фото Дениса Винокурова, Алексея Чистякова

От одной до тридцати тысяч рублей придётся заплатить новосибирцам, если они рискнут нарушить действующий из-за коронавируса режим самоизоляции; юрист рассказал, как реагировать на требование предъявить документы и в каких случаях можно отделаться предупреждением.

Режим самоизоляции и тем более штрафы за его нарушение – меры в народе непопулярные. Вот и недавнее заявление оперативного штаба Новосибирской области о том, что с 8 апреля гуляющих без справок жителей начнут наказывать рублём, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Сибиряки не готовы смириться с новой, пусть и временной реальностью, и продолжают настаивать, что «всё это незаконно» и вообще – «куда хочу, туда иду».

Юрист Артём Помельцев в разговоре с корреспондентом Сиб.фм признал, что некоторые правовые моменты апрельской действительности пока не урегулированы и вызывают вопросы. Однако в глобальном смысле понимание того, как будет работать механизм наказания нарушителей режима самоизоляции, в Новосибирской области есть.

Мы собрали пять самых популярных вопросов новосибирцев о самоизоляции и задали их юристу.

«Везде пишут, что пока не будет введено чрезвычайное положение, никто не может запретить мне выходить из дома. И уж тем более заставлять предъявить документы и составлять административный протокол».

С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ, которым вводится новый состав административного правонарушения, изложенный в статье 20.6.1. Данный состав устанавливает ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами за несоблюдение ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Режим повышенной готовности введён постановлением правительства Новосибирской области 18.03.2020 г. Соответственно, с 1 апреля действительно возможно составлять протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.6.1. КоАП РФ в случае, если гражданин не соблюдает ограничения, установленные постановлением губернатора от 31.03.2020 г. № 48, в частности, если гражданин находится на улице не с целью следования до рабочего места в организацию, деятельность которой не приостановлена; не идёт в ближайший продуктовый магазин, аптеку; не обращается за экстренной медицинской помощью; не выносит мусор и не гуляет с домашним животным в 100 метрах от места проживания.

Здесь стоит уточнить, что запрета на выход из дома действительно нет. Но такое ограничение и не прописано ни в одном нормативном акте – граждане имеют право выходить в магазин, аптеку, для прогулки с собакой.

Что касается требований полиции предъявить документы на улице, то тут тоже нет никакого нарушения. Пункт 2 части 1 ст. 13 закона «О полиции» устанавливает право сотрудников проверять документы у граждан в случае, если имеется повод к возбуждению дел об административном правонарушении в отношении этих граждан. Так как несоблюдение ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности и есть административное правонарушение, проверка документов сотрудниками полиции является правомерной.

От редакции: 7 апреля губернатор Новосибирской области утвердил перечень лиц, имеющих право наряду с сотрудниками полиции составлять административные протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции. Новыми полномочиями вплоть до 31 апреля Андрей Травников наделил представителей трёх министерств – жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и торговли, а также транспорта и дорожного хозяйства. С полным списком можно ознакомиться здесь.

«Если меня остановили на улице, допустим, в километре от дома, меня оштрафуют?»

Решения будут приниматься должностными лицами в каждом конкретном случае. И будут учитываться различные обстоятельства, в том числе личность самого гражданина, его поведение и то, как он реагирует на рекомендацию вернуться домой. Одно дело, когда человек ведёт себя адекватно и объясняет, что вынужден был добираться до отдалённой аптеки, потому что в ближайшей к дому просто не оказалось препарата. И совсем другое, когда гражданин хамит и отказывается предъявить документы.

В любом случае, перечень документов, подтверждающих тот факт, что вы направлялись в ближайший магазин или аптеку, пока не утверждён. Соответственно, и сотрудникам полиции, и гражданам придётся, как говорят, ориентироваться на местности. Но для собственного спокойствия я бы порекомендовал брать в магазинах и аптечных пунктах чеки – так проще будет доказать, что вы ничего не нарушаете.

Ну и, конечно, главный документ, способный защитить остановленного на улице человека от претензий полицейских, – справка установленной формы. Такой «пропуск» выдаётся сотрудникам предприятий и организаций, которые продолжают работать даже во время периода объявленных президентом нерабочих дней и действия режима самоизоляции.

«Говорят, за нарушение режима самоизоляции могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Почему такой большой разрыв и от чего зависит – присудят мне тысячу рублей штрафа или 30?»

Действительно, санкции статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» КоАП РФ предусматривают довольно широкую градацию.

В качестве самой мягкой меры наказания предусмотрено предупреждение, после которого уже следуют материальные санкции.

Для граждан – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей.

Пока сложившейся юридической практики по данному вопросу нет, и сказать, какие именно штрафы будут назначать нарушителям режима самоизоляции, сказать сложно. Но, думаю, правоохранители будут руководствоваться правилом индивидуального подхода, о котором я уже говорил.

Если остановят на улице маму с коляской, то, вероятнее всего, ограничатся предупреждением. Особенно если человек ранее не привлекался к административной ответственности.

А если нарушителем окажется человек, скажем, с явными симптомами ОРВИ, который не просто покажется на улице, а, например, зайдёт в магазин в «час пик», тут уже вероятен реальный штраф.

Повторюсь, наработанной практики пока нет, так что рассуждать о величине будущих штрафов преждевременно. Лучше попросту их не допускать.

«Что делать, если я зарегистрирован по одному адресу, а живу по другому? Как я смогу доказать полицейским, что ничего не нарушаю и просто вышел мусор вынести?»

А вот это один из самых сложных моментов применения норм о действии режима самоизоляции в Новосибирской области.

Дело в том, что в постановлении губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», которым, собственно, и вводится этот режим, говорится дословно следующее: «не покидать места проживания (пребывания)».

Думаю, никому не нужно объяснять, какова разница между местом регистрации и местом жительства. Человек может быть прописан, допустим, на Первомайке, а снимать квартиру в центре. И каким образом ему доказать полицейским, которые остановят его в центре города, что он здесь живёт, – непонятно: по паспорту он «привязан» совершенно к другой территории. И таких людей очень немало.

Сомневаюсь, что сотрудники будут просить граждан проследовать до места жительства, чтобы подтвердить факт проживания в конкретной квартире. Хотя теоретически такой вариант возможен.

«Есть ли шанс обжаловать штраф в суде?»

Разумеется, такое право и, соответственно, «шанс» у гражданина есть. Но в настоящее время в регионе не сложилась правоприменительная практика относительно действий людей, игнорирующих требования режима самоизоляции. Вот когда граждане начнут обжаловать в судах постановления о наложении штрафов за нахождение на улице, тогда и станет понятно, чью сторону займут суды. В любом случае сомневаюсь, что они пойдут против государства.