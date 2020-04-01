Спецпроект «Самоизоляция»

Как почувствовать комфорт в заточении

сегодня 16:09 Поделиться

Фото с сайта vk.com, pixabay.com

Оказавшись в режиме самоизоляции, люди утратили возможность для осуществления привычных желаний, ритуалов и нужд. Салоны красоты и парикмахерские не имеют возможности и даже права оказывать услуги – будь то на рабочем месте или на дому, и просят клиентов потерпеть до конца вынужденных мер. А вот выпить кофе с десертом можно хотя бы на собственной кухне. И чтобы проконсультироваться насчёт собственного здоровья или вылечить любимого питомца, можно вызвать врача на дом. Мы составили подборку сервисов и услуг, которые могут помочь всем запертым в четырёх стенах горожанам не отказываться от своих устоявшихся привычек и любимых предпочтений.

Медицина

В условиях самоизоляции для немалой части населения нашего города может быть опасен не только коронавирус, но и другие заболевания. Ведь дома можно и простудиться, забыв закрыть на ночь форточку, и травмироваться, сломав палец от удара о ножку кровати. В общем, необходимость обращения к врачам в Новосибирске вне контекста эпидемии пока намного больше. Вот только большинство больниц либо перепрофилированы, либо люди попросту боятся в них ходить из-за риска заразиться чем бы то ни было.

Так что же остаётся в случае, когда сил терпеть уже не хватает, а заниматься самолечением нет возможности или знаний? Во-первых, на дом можно вызвать дежурного врача той поликлиники, к которой вы «прикреплены». Во-вторых, специализированный врач может приехать к вам из частной клиники.

А как быть с нашими домашними питомцами? В новых директивах на время самоизоляции указывается, что посещать ветклинику можно только в случае крайней необходимости и по предварительной записи. Но главной рекомендацией остаётся вызов Ветеринарного Врача на дом. Вот только не все клиники, работающие с животными, сумели быстро сориентироваться и перейти на оказание этой услуги.

Наилучшим решением вопроса, когда вашему питомцу нужна медицинская помощь, – это обращение за ней в те ветклиники, где услуга вызова специалиста на дом была всегда, то есть ещё до эпидемии коронавируса. Ветеринарный центр Novosib-Vet как раз является выездной службой, которая оказывает помощь животным только на дому. Этот принцип был выбран компанией изначально, так как он позволяет проводить обследование животного в привычной и комфортной для него обстановке. Центр имеет и другие весомые преимущества, часть из которых являются даже уникальными для нашего города.

Во-первых, это опыт: Novosib-Vet уже почти десять лет оказывает ветеринарные услуги только на дому. Поэтому специалисты центра знают все нюансы работы в выездных условиях. Во-вторых, это инструменты: все врачи клиники оснащены максимально полным набором мобильного оборудования для диагностирования, лечения или вакцинации животных. Важным фактором является полная дезинфекция приборов, что становится особенно актуальным в сложившейся эпидемиологической обстановке. В-третьих, это профессионализм: ветврачи центра — это опытные и высококвалифицированные специалисты. Кроме того, они и раньше соблюдали все нормы безопасности, а в нынешних условиях делают это с особой тщательностью: в квартиры заходят лишь в масках и чистых халатах и применяют необходимые средства для дезинфекции рук. В-четвёртых, это спектр услуг: он широкий во всех смыслах. Это касается и видов питомцев, которым могут помочь ветврачи, – от кошек до экзотических животных. И выбора самих услуг, в которые входят осмотр, постановка первичного диагноза, кастрация или стерилизация, а также профилактические мероприятия, например, вакцинация от любых инфекционных заболеваний. Как бы печально это ни было, но любая жизнь имеет свой предел. В безнадёжных случаях со здоровьем питомца ветеринарная служба оказывает ещё и услуги по усыплению или кремации.

В Новосибирске выезд ветеринара центра осуществляется с 9:00 до 22:00. Специалисты службы готовы приехать в любой район города в срок от 30 минут до полутора часов после заказа. Ознакомиться с ценами, задать любые вопросы или оформить вызов ветврача можно на сайте центра Novosib-Vet» или по телефонам +7 (383) 286-91-72, +7 (913) 457-58-54.

Еда

Один из самых актуальных вопросов времяпровождения на самоизоляции, наравне с «что посмотреть?» и «что почитать?», звучит как «что поесть?».

Отвечая на этот вопрос, люди делятся на две категории. Кто-то стал сам себе поваром и готовит исключительно самостоятельно. А кто-то активно пользуется услугами кафе, баров и ресторанов по доставке блюд из их меню. В этой ситуации можно посоветовать совмещать эти две потребности и чередовать готовку и заказы еды. Ведь любое, даже самое приятное действие может начать утомлять. Кроме того, существуют такие рецепты, повторить которые большинству людей на дому просто не под силу.

В первую, очередь это касается национальных кухонь, где используются редкие для нашего края продукты и специи. Или технологии, применение которых подразумевает наличие специальной техники или определённых условий. Например, для правильных рецептов юго-восточных блюд иногда нужно обойти целый рынок, а то и не один. А аутентичный кавказский шашлык можно приготовить лишь на мангале.

Но сложнее всего дома повторить десерты. Даже самые простые сладкие лакомства требуют серьёзной кулинарной подготовки, понимания кондитерского дела, широкого спектра ингредиентов и технических средств, а также немало времени и упорства. Поэтому десерты являются самым актуальным продуктовым товаром для заказа на дом. Ведь сейчас как никогда хочется радовать себя приятными мелочами.

Компания «Фомальгаут» и её новосибирская сеть магазинов «Сладости для радости» как раз из тех, кто готовы решить вопрос насыщения горожан лакомствами. Ими была запущена доставка на дом широко разнообразных и неизменно свежих товаров. Это и песочное печенье, и мягкие пряники, и хрустящие сушки, и нежные зефир и мармелад, и изысканные шоколадные конфеты и торты, и экзотичные халва, пахлава и щербет.

Отдельного упоминания в ассортименте компании и одновременно в сердцах маленьких гурманов достойны сладости, которые будут по вкусу именно детям: свит-боксы – коробки с игрушками и конфетами, чупа-чупсы и тянучки.







Доставка десертов к чаепитию от компании «Фомальгаут» осуществляется в любой район Новосибирска, кроме Академгородка, и доступна при заказе от тысячи рублей. В нынешние времена не каждому по карману такая сумма. Но есть один несложный выход из этой ситуации: почти в каждом ЖК или доме сегодня существуют чаты в мессенджерах или группы в социальных сетях. В них можно оперативно найти единомышленников-сладкоежек из числа соседей, объединиться и сформировать общий заказ. Останется лишь позвонить в ближайший магазин «Сладости для радости» или связаться с компанией через один из её аккаунтов в соцсетях (ВК или Instagram), и уже на следующий день можно наслаждаться лакомствами у себя дома.

Также актуальными сладкие товары от компании «Фомальгаут» могут быть для новосибирских оптовых покупателей и продуктовых магазинов. Минимальная сумма заказа для них составляет всего 3 тысячи рублей. Кроме того, у компании действует доставка в населённые пункты даже в радиусе 500 километров от нашего города при заказе от 20 тысяч рублей. Для среднего и малого бизнеса это хорошая возможность расширить ассортимент свежими товарами от местного производителя.

Уют

Коронавирус застал всех врасплох, и подготовиться к вызванному им режиму самоизоляции было непросто. А ведь в это время кто-то делал ремонт в своей старой квартире или переезжал в новое жильё. В сложившихся обстоятельствах многие, особенно крупные сетевые строительные магазины перешли на удалённую работу в режиме онлайн. То есть любой товар или услугу можно выбрать на сайте, оплатить и заказать доставку по указанному адресу.

Последняя услуга у многих компаний стала бесконтактной, а у некоторых – ещё и бесплатной от определённых сумм. Заказать можно и обои или шпатлёвку, и диваны или шкафы. И даже светильник или столовые салфетки, которые должны были окончательно сформировать образ новой квартиры.

Кстати, приобретение новых, хотя бы даже декоративных элементов домашнего уюта очень благотворно влияет на психологическое состояние. Потому что без возможности сменить обстановку, выйдя за её пределы, её можно саму менять или дополнять. Как минимум это не даст заскучать и займёт время. А как максимум – ещё и принесёт пользу. Ведь обновление, особенно весной, необходимо каждому и в любые времена.

Транспорт

Казалось бы, в режиме самоизоляции транспортные услуги должны были стать совершенно не актуальными. Но не стоит забывать, что всё-таки пока у нас не введён карантин, не объявлена чрезвычайная ситуация и не назначены комендантские часы. Поэтому передвижение людей хоть и ограничено, но не запрещено. Тем более что некоторые продолжают трудиться, и им просто необходимо добираться до мест своей работы. А для наименьшего контактирования с другими людьми многие выбирают услуги такси.

Каждый из таксопарков сам принимал решения о режимах, способах и контроле за дезинфекцией авто и соблюдением правил безопасности водителей на время эпидемии коронавируса.

Некоторых водителей обязали надевать одноразовые маски на время поездки конкретного пассажира и менять их сразу перед новым клиентом. Кто-то должен проводить дезинфекцию своего авто не менее чем три раза в сутки.

Также горожанам, вызывающим такси, рекомендуют оплачивать поездки онлайн, чтобы минимизировать контакт между водителями и пассажирами, который мог быть возможен через денежные купюры.

Ещё одной услугой у ряда транспортных компаний, в том числе такси. является возможность передавать через водителя документы или посылки, вещи или подарки. Необходимо лишь самим позаботиться об их упаковке и заказать именно эту услугу у перевозчика. Это позволит передать важные бумаги или просто поздравить с днём рождения близкого человека, не нарушая режим самоизоляции.

В сложившейся непростой для всех ситуации компании могут оставаться на плаву лишь вместе – помогая друг другу работать и развиваться. Особенно когда это касается нашего, новосибирского рынка.