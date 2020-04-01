Среди заболевших - шестилетний ребёнок: что известно о 6 новых случаях коронавируса в Алтайском крае

сегодня 00:59 Поделиться

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В Барнауле количество заражённых коронавирусом достигло 18 человек; один из заболевших — ребёнок, а другой пациент всё ещё в реанимации.

У шестилетнего ребёнка в Барнауле выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил региональный оперативный штаб. По данным специалистов, всего за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Штаб отмечает, что пять из шести новых случаев передались через контакт с ранее заболевшим человеком. Все они выявлены на территории Барнаула. Сообщается, что одного из пациентов госпитализировали с внебольничной пневмонией.

Состояние одного из ранее заражённых всё ещё тяжёлое — женщина находится в отделении интенсивной терапии. Пациентка уже несколько дней дышит при помощи аппарата ИВЛ. Медики отмечают, что она в сознании и её состояние стабилизируется.

Всего в регионе за всё время выявили 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей находятся около полутора тысяч местных жителей. В Алтайском крае действует режим полной самоизоляции.

Напомним, сегодня в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом.