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«Срывает балконы, роняет светофоры, уносит крыши»: разрушительный ураган ждут в Новосибирске

сегодня 09:18

Фото и видео из группы «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Ураганный ветер обрушился на Омск этой ночью; спасатели предупреждают, что непогода ожидается в ближайшие дни и в Новосибирской области.

Масштабный урон городской инфраструктуре нанёс ураганный ветер в Омске. То, что происходило в областной столице ночью 8 апреля, местные называют апокалипсисом – десятки сорванных крыш, оборвавшихся проводов и рухнувших рекламных щитов. Очевидцы публикуют в соцсетях снимки последствий урагана.

Судя по фото в паблике «Инцидент Омск», основной удар ураганного ветра пришёлся на время после полуночи.

Со слов местных жителей, порывы ветра превышали 30 метров в секунду и с лёгкостью сносили всё на своём пути.

Городским властям и местным жителям ещё предстоит оценить ущерб, причинённый стихией. Но вначале придётся устранить последствия непогоды.

Как ранее сообщал Сиб.фм, штормовой ветер 8 и 9 апреля ждут и в Новосибирской области. По словам начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анны Лапчик, порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. В региональном МЧС также призывают жителей оставаться дома, а оказавшись на улице, держаться подальше от плохо закреплённых конструкций.

Напомним, 7 апреля синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирской области в апреле и мае.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Омская область
ураган
Новосибирск

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