«Стыдно за соотечественников без масок»: новосибирский бизнесмен рассказал, как эпидемия коронавируса изменила Таиланд

сегодня 14:28 Поделиться

Фото предоставлено Алексеем Котловым, а также из архива Сиб.фм

Многолюдные пляжи опустели, а экскурсоводы и массажисты залегли на дно; эпидемия коронавируса не обошла и страну вечного лета – Таиланд.

Новосибирский бизнесмен, руководитель международной компании по продаже и аренде недвижимости ГЖА.РФ Алексей Котлов – из тех людей, кто в Таиланде «живёт по работе». Так что опустевшие из-за эпидемии коронавируса пляжи его тревожат меньше, чем, скажем, перспектива общего провала экономики.

«Пляжи действительно обезлюдели. И всё, что касается сферы услуг, впало в спячку. Но, допустим, на рынке недвижимости, которой мы занимаемся, провала не произошло и не предвидится. Люди как покупали и арендовали жильё в Пхукете, Паттайе, Сингапуре или Бангкоке, так и покупают. Рынок довольно стабильный, и многие клиенты, наоборот, продлевают сроки аренды», – рассказал Котлов.

По его словам, Таиланд вообще и, в частности, Паттайя, где сейчас находится Алексей, достаточно спокойно переживает коронавирусную лихорадку.

«Я, например, не заметил, чтобы какие-то товары первой необходимости подорожали или стали дефицитными. Масок – достаточно, средств дезинфекции – тоже. Сейчас в любом магазине на входе стоят дезинфекторы для рук, которыми может воспользоваться любой желающий», – рассказал предприниматель.

Желающих, разумеется, много – местные жители требования безопасности не игнорируют.

«Сам тоже перемещаюсь в маске. И вижу, что большинство местных бережётся. Зато на этом фоне легко узнать соотечественников, которые частенько появляются в общественных местах без масок. Даже как-то стыдновато за такой русский "авось"», – поделился собеседник.

Кстати, именно дисциплинированность тайцев – первое, что бросилось Алексею в глаза на фоне введённого режима карантина.

«Например, тут введён комендантский час – с 22:00 до 4 утра нельзя выходить на улицу. Иначе – штраф 40 тысяч бат или два года тюрьмы. С сегодняшнего дня начинают действовать ограничения на посещение пляжей – находиться там можно только до 14:00. И никто не рискует, все добросовестно выполняют требования властей. Есть информация, что в ближайшее время будет введён запрет на перемещение между районами, и, уверен, люди будут неукоснительно его соблюдать», – говорит Алексей Котлов.

Бизнесмен уверен, что такие жёсткие решения властей в сочетании с «исполнительностью» населения быстро дадут эффект – заболеваемость в Таиланде уже пошла на спад.

«По моим прогнозам, к концу апреля ситуация и вовсе улучшится», – добавляет сибиряк.

Выход местной экономики из вынужденной спячки, по его ощущениям, тоже не займёт много времени.

«Здесь точно сработает эффект отложенного спроса. Для многих сфер услуг в том же Таиланде и Сингапуре сейчас наступила своеобразная зима – всё закрыто, кроме разве что продуктовых магазинов. Но замёрзнуть насмерть местному бизнесу власти точно не дадут. И предприниматели это понимают. Да, стоимость краткосрочной аренды в Паттайе в последние дни немного упала, но с долгосрочными сделками таких проблем нет. Значит, у экономики хороший запас прочности. А вот уверенности в том, что российские бизнесы смогут восстановиться быстро, увы, нет», – рассуждает бизнесмен.

Напомним, 7 апреля переехавшая из Новосибирска в Германию журналистка рассказала, как изменилась страна во время эпидемии коронавируса.