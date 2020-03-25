TEMNIKOVA даст живой концерт на PREMIER

сегодня 22:23 Поделиться

Фото предоставлено органаизаторами мероприятия

PREMIER LIVE продолжает показывать подписчикам эксклюзивные концерты музыкантов первой величины; 12-го апреля в 17:45 по московскому времени (21:45 по новосибирскому) на видеоплатформе PREMIER состоится концерт певицы, трендсеттера в мире инноваций в шоу-бизнесе с многомиллионной аудиторией — Елены Темниковой.

Елена со своей командой музыкантов TEMNIKOVA band отыграют часовой live-концерт специально для подписчиков видеоплатформы со всего мира.

Для того, чтобы каждый зритель по-настоящему почувствовал себя присутствующим на концерте певицы и полностью насладился атмосферой живого концерта – все треки будут сопровождаться визуальными элементами, привычными для больших залов.

Елена исполнит знаковые и полюбившиеся поклонникам песни.

«Я обожаю свои концерты, когда приходит несколько тысяч человек! Видеть глаза каждого, быть на одной волне... И уже так скучаю по ним! Но наша с вами безопасность — превыше всего. Поэтому, мы встречаемся на «домашнем» концерте. В какой точке мира ты бы ни был, 12 апреля в 17:45 включай PREMIER и смотри мой концерт, не выходя из дома. Будет живой звук, живые эмоции, вы почувствуете ДНК нашей музыки. Будет круто!»

Трансляция состоится в рамках проекта PREMIER LIVE – серии онлайн концертов звезд первой величины, которые видеоплаформа PREMIER покажет всем своих зарегистрированным пользователям абсолютно бесплатно. Так зрители уже прослушали концерты Дениса Мацуева, Zivert и группы IOWA.

Напомним, 25 марта стало известно, что в день премьеры сериала «Солдатки» девушек бесплатно обещали подстричь.