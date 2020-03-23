«У нас сил не хватит могилы копать»: губернатор Забайкалья отчитал жителей за несерьёзное отношение к коронавирусу

сегодня 14:47 Поделиться

Скриншот с видео в телеграм-канале 75.ru

Александр Осипов записал видеообращение к жителям Забайкальского края; губернатор напомнил, что новый вирус — смертельно опасен.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов всерьёз обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и отношением жителей к режиму самоизоляции. Как поделился глава региона в программе Владимира Соловьёва, суровые условия жизни в крае воспитывают суровый характер. Забайкальцы могут массово болеть, но не обратятся в больницу. А в ситуации с распространением коронавируса в стране и в мире нельзя так относиться к своему здоровью, считает Осипов.

«Когда я приезжаю нередко в сёла, в районные центры, все вокруг кашляют, чихают. Говорят: "Да, Александр Михайлович, мы тут все уже переболели неизвестно чем". Если сегодня у нас сохранится такое же к этому отношение, то у нас сил не хватит могилы копать. Делайте всё, чтобы соблюдать введённые ограничения. Максимально сократите поездки, максимально сократите все встречи. Мы безусловно переживём это время. Но пережить его должны так, чтобы сохранить все жизни и нанести как можно меньше ущерба здоровью друг друга», — призвал к соблюдению правил жителей Александр Осипов.

В видеообращении губернатор рассказал, как много делается в крае для предотвращения распространения инфекции. Он подчеркнул, что прекрасно понимает, в каком положении сейчас находится малый бизнес и самозанятые. В крае принимаются меры поддержки. Но гораздо важнее сейчас остановить распространение болезни.

Официально в Забайкальском крае сейчас выявлено 3 случая заражения коронавирусом. В крае приняты довольно жёсткие ограничительные меры для населения, в том числе полный запрет на продажу алкоголя на территории региона. Читинские активисты раскритиковали это решение губернатора, посчитав, что оно приведёт к расцвету рынка нелегального алкоголя и гибели людей.

Напомним, мэры городов в Италии, где счёт заразившихся идёт на десятки тысяч, буквально силой загоняли людей с улицы домой.