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Учебный год в России могут сократить

сегодня 22:13

Фото pixabay.com

Министерство просвещения заявило о готовности досрочно завершить учебный год; это касается не всех классов.

В министерстве просвещения России не исключают, что школьники могут раньше уйти на летние каникулы в этом году. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу минпросвещения.

Министерство сообщило, что завершение учебного года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ.

Однако в ведомстве отметили, что возможное сокращение учебного года может коснуться только тех классов, где не сдают экзамены, то есть школьников с 1 по 8 класс.

Напомним, минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на этот учебный год.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

минпросвещения
каникулы
учебный год

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