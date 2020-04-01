Учебный год в России могут сократить

сегодня 22:13 Поделиться

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Министерство просвещения заявило о готовности досрочно завершить учебный год; это касается не всех классов.

В министерстве просвещения России не исключают, что школьники могут раньше уйти на летние каникулы в этом году. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу минпросвещения.

Министерство сообщило, что завершение учебного года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ.

Однако в ведомстве отметили, что возможное сокращение учебного года может коснуться только тех классов, где не сдают экзамены, то есть школьников с 1 по 8 класс.

Напомним, минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на этот учебный год.