Удалённый доступ ради безопасности и сохранения бизнеса: МТС сделал бесплатным облачный сервис

сегодня 15:23 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Крупнейший оператор сотовой связи в России внесёт свой вклад в поддержку бизнеса; одна из важнейших услуг станет бесплатной.

Компания МТС объявила об изменении условий использования облачного сервиса Диск#СloudМТS. Теперь для бизнеса будет предоставлена возможность бесплатного удалённого хранения и обмена корпоративными данными. При этом, как отмечают в компании, отмена оплаты не скажется на ключевых характеристиках сервиса: обмен файлами и совместная работа будут проводиться без снижения скорости и с сохранением полного контроля над передаваемыми данными.

В ситуации быстрого распространения коронавируса в России и введённых ограничений сетевые сервисы становятся жизненно важными для сохранения бизнеса в стране.

«Компаниям важно быстро адаптироваться к новым условиям, сохраняя прежний темп работы и не теряя эффективности процессов. При переходе на дистанционный режим как организационные вопросы, так и вопросы безопасности данных всегда стоят очень остро. Мы поддерживаем российский бизнес и предоставляем компаниям возможность организации надёжного удалённого обмена корпоративной информацией», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Он отметил, что по новым условиям провайдер #CloudMTS бесплатно предоставляет сервис на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались. Бесплатное подключение будет доступно до конца апреля. При этом максимальный объём выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет 500 Гб. Этого должно хватать для ежедневной работы и обмена документами. Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте компании.

Как рассказали в компании, сервис Диск#CloudMTS позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями, вводя функцию администратора. Возможен контролируемый доступ для внешних партнёров через управление публичными ссылками. Сервисом можно пользоваться через веб-интерфейс и приложение для ПК на операционной системе Windows. Можно воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android – предусмотрена возможность синхронизации данных между компьютерами и мобильными устройствами.

Напомним, в январе МТС запустил новый облачный сервис для бизнеса.