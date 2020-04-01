Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Ураганный ветер добрался до Новосибирской области: у здания пенсионного фонда сорвало крышу

сегодня 16:33

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Сильный ветер в Новосибирской области повредил крышу здания пенсионного фонда; профлист вместе с деревянной обрешёткой отбросило на землю.

Крышу сорвало со здания отделения пенсионного фонда в Венгеровском районе Новосибирской области. Металлические листы унесло во двор здания – их не удержал даже деревянный каркас. Фото с места происшествия размещено в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, наибольшие повреждения получило здание пенсионного фонда. Также пострадало строение, в котором располагается магазин «Магнит».

«По селу по мелочам повреждения. У кого дерево упало, у кого балкон раздело», – поделился подробностями подписчик паблика.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в ночь на 8 апреля сильнейший ураган обрушился на Омскую область. Ветер переворачивал остановочные пункты, срывал крыши и ронял рекламные щиты.

Напомним, стало известно, что 8 и 9 апреля штормовой ветер ожидается в Новосибирской области, экстренные службы просят жителей оставаться дома.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
ветер

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86750
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85320
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74837
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74428
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54210
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50473
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49190
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля