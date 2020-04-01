Ураганный ветер добрался до Новосибирской области: у здания пенсионного фонда сорвало крышу

сегодня 16:33 Поделиться

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Сильный ветер в Новосибирской области повредил крышу здания пенсионного фонда; профлист вместе с деревянной обрешёткой отбросило на землю.

Крышу сорвало со здания отделения пенсионного фонда в Венгеровском районе Новосибирской области. Металлические листы унесло во двор здания – их не удержал даже деревянный каркас. Фото с места происшествия размещено в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, наибольшие повреждения получило здание пенсионного фонда. Также пострадало строение, в котором располагается магазин «Магнит».

«По селу по мелочам повреждения. У кого дерево упало, у кого балкон раздело», – поделился подробностями подписчик паблика.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в ночь на 8 апреля сильнейший ураган обрушился на Омскую область. Ветер переворачивал остановочные пункты, срывал крыши и ронял рекламные щиты.

Напомним, стало известно, что 8 и 9 апреля штормовой ветер ожидается в Новосибирской области, экстренные службы просят жителей оставаться дома.