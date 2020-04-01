В Алтайском крае выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом

сегодня 00:35 Поделиться

Фото Pixabay

За прошедшие сутки в Барнауле подтвердили наличие коронавируса у шести человек; общее число больных достигло 18 человек.

В Барнауле выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил региональный оперативный штаб. По данным медиков, в пяти случаях заражения произошли от контакта с больными людьми.

Штаб отмечает, что среди заболевших есть шестилетний ребёнок.

Также медики отметили, что один из пациентов находится в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе 18 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.