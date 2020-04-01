«В аптеку, что ли, с паспортом ходить?!»: новосибирцы возмущаются проверкой документов на улицах

сегодня 12:57 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

С 8 апреля полиция начнёт штрафовать новосибирцев за нарушение режима самоизоляции; горожане продолжают думать, что это незаконно.

Оперативный штаб Новосибирской области распространил накануне информацию о том, что нарушителей действующего в регионе режима самоизоляции будут с 8 апреля наказывать штрафом. Фактически абсолютно любого находящегося на улице гражданина полицейские могут остановить и попросить предъявить документы.

Читатели Сиб.фм отреагировали на новость неоднозначно – одни поддержали решение властей, другие возмутились, назвав такие меры незаконными.

«Что за бред? Я теперь в аптеку вместо рецепта паспорт должна брать», – написала в редакцию Ольга Украинцева.

«На каком основании вообще полицейский может меня остановить? Я что, подозреваемый в совершении преступления?» – спрашивал новосибирец Дмитрий.

Юрист из Новосибирска Артём Помельцев прокомментировал ситуацию, отметив, что в данном случае действия правоохранителей будут абсолютно законными.

«Пункт второй части первой ст. 13 закона "О полиции" устанавливает право сотрудников полиции проверять документы у граждан в случае, если имеется повод к возбуждению дел об административном правонарушении в отношении этих граждан. Так как несоблюдение ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности и есть административное правонарушение, проверка документов сотрудниками полиции является правомерной», – сказал юрист.

Он также напомнил, что 1 апреля вступил в силу федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ, которым вводится новый состав административного правонарушения. Речь идёт об ответственности за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

«Режим повышенной готовности введён постановлением правительства Новосибирской области 18 марта, соответственно, с 1 апреля действительно возможно составлять протоколы о совершении административных правонарушений. Штраф грозит гражданину, если он находится на улице не с целью следования до рабочего места в организацию, деятельность которой не приостановлена; не идёт в ближайший продуктовый магазин, аптеку; не обращается за экстренной медицинской помощью; не выносит мусор и не гуляет с домашним животным в 100 метрах от места проживания», – объяснил Артём Помельцев.

Напомним, ранее юрист прокомментировал Сиб.фм возможность граждан оспорить в судах наложенные штрафы.