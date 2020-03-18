В ГИБДД Новосибирска прокомментировали сообщение о перекрытии улиц для проверки соблюдения режима самоизоляции

сегодня 13:08 Поделиться

Фото с сайта госавтоинспекции

В сети появилось видео о перекрытии улицы Немировича-Данченко в Новосибирске 7 апреля; автор утверждает, что у водителей проверяли справки, разрешающие передвижение во время режима самоизоляции.

На кадрах отчётливо видно, что сотрудники ГИБДД полностью остановили поток автомобилей в одном направлении при движении со стороны площади Лыщинского в сторону СовСибири. Автор видео прокомментировал, что сотрудники ГИБДД пропускают по одной машине, вроде как измеряют температуру у водителей и проверяют справки, может ли данный человек передвигаться по городу во время самоизоляции.

В ГИБДД Новосибирска назвали данное сообщение фейком и рассказали Сиб.фм, почему на самом деле было остановлено движение. Как пояснил инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, на дороге проводились обычные следственные действия.

«9 ноября 2019 года на Немировича-Данченко, 145а был наезд на пешехода с летальным исходом. В тот момент, когда перекрывали улицу, проводились следственные действия следователем по ДТП. Просто остановили поток, сделали необходимые замеры, и потом поток транспорта продолжил движение», – рассказал Савченков.

Инспектор уточнил, что никакие документы у автомобилистов никто не проверял. И сообщение о том, что это перекрытие города, – не более чем очередной фейк.

Напомним, в марте автомобиль въехал в толпу пешеходов на Красном проспекте.