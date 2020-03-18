Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали сообщение о перекрытии улиц для проверки соблюдения режима самоизоляции

сегодня 13:08

Фото с сайта госавтоинспекции

В сети появилось видео о перекрытии улицы Немировича-Данченко в Новосибирске 7 апреля; автор утверждает, что у водителей проверяли справки, разрешающие передвижение во время режима самоизоляции.

На кадрах отчётливо видно, что сотрудники ГИБДД полностью остановили поток автомобилей в одном направлении при движении со стороны площади Лыщинского в сторону СовСибири. Автор видео прокомментировал, что сотрудники ГИБДД пропускают по одной машине, вроде как измеряют температуру у водителей и проверяют справки, может ли данный человек передвигаться по городу во время самоизоляции.

В ГИБДД Новосибирска назвали данное сообщение фейком и рассказали Сиб.фм, почему на самом деле было остановлено движение. Как пояснил инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, на дороге проводились обычные следственные действия.

«9 ноября 2019 года на Немировича-Данченко, 145а был наезд на пешехода с летальным исходом. В тот момент, когда перекрывали улицу, проводились следственные действия следователем по ДТП. Просто остановили поток, сделали необходимые замеры, и потом поток транспорта продолжил движение», – рассказал Савченков.

Инспектор уточнил, что никакие документы у автомобилистов никто не проверял. И сообщение о том, что это перекрытие города, – не более чем очередной фейк.

Напомним, в марте автомобиль въехал в толпу пешеходов на Красном проспекте.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

ГИБДД

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86659
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85210
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74741
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74275
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54152
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
50346
Пытаются поднять настроение: соцсети наводнили первоапрельские мемы про самоизоляцию
49182
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля