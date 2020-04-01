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В Иркутской области подтверждён второй случай смерти от коронавируса

сегодня 11:13

Фото с сайта pixabay.com

По сообщению оперштаба Иркутской области, в регионе от коронавируса умер 88-летний мужчина; в понедельник, 6 апреля, в областной инфекционной больнице умер 62-летний иркутянин.

Вторая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована в Приангарье. За минувшие сутки в Иркутской области скончался ещё один мужчина.

По сообщению Interfax, погибшему было 88 лет. Он умер в областной клинической инфекционной больнице.

«Состояние пациента было тяжёлым, и он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Кроме коронавирусной инфекции у него был ряд патологических заболеваний», – сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Всего, по сообщению оперативного штаба, в Иркутской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции. За сутки выявлено ещё трое заболевших. Умерли два человека. В понедельник, 6 апреля, в областной инфекционной больнице умер 62-летний иркутянин.

Напомним, 8 апреля стало известно о пятерых детях, госпитализированных в Омске с коронавирусной инфекцией.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

смерть
болезнь
коронавирус

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