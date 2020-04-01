В Омске госпитализировали пятерых детей с коронавирусом

сегодня 09:21 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус выявлен у пятерых детей в Омске; состояние маленьких пациентов удовлетворительное.

Всего, по данным на утро 8 апреля, коронавирус в Омской области подтверждён у 14 человек. На заседании регионального оперштаба рассказали о возрасте заразившихся.

По словам специалистов, большинство заражённых омичей, а именно семь человек, – это молодые и зрелые люди. Также коронавирус выявлен у пяти детей, их возраст не уточняется. Пациентов старше 60 лет – двое, один из них остается подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По словам губернатора Александра Буркова, дети легко переносят болезнь, без симптомов в виде высокой температуры и осложнений на дыхательные пути.

Практически во всех случаях в Омске вирус был «завозным»: восемь человек подхватили его за рубежом, двое – в Москве, а четверых заразили прибывшие из столицы.

Напомним, 7 апреля Путину сообщили о дефиците аппаратов ИВЛ и защитных костюмов в стране.