В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
Количество заражённых коронавирусом в России увеличилось на 1175 человек; общее число больных — 8672.
Число заражённых коронавирусом в России увеличилось до 8672 человек. Об этом сегодня, 8 апреля сообщил оперативный штаб. По данным специалистов, за прошедшие сутки в стране выявили 1175 новых случаев в 56 регионах.
Погибли за сутки 5 человек — общее количество летальных исходов достигло 63.
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