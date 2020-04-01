Вакцина от коронавируса будет готова к концу года - Скворцова

сегодня 01:42 Поделиться

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Глава ФМБА заявила, что прививку от коронавируса можно ждать ближе к концу текущего года; испытания пройдут летом.

Вакцина от коронавируса в России будет готова к концу 2020 года. Об этом сегодня, 8 апреля, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"4 апреля наша вакцина была включена в список наиболее приоритетных кандидатных вакцин", — сообщила Скорцова.

Также она отметила, что в ближайшую пятницу, 10 апреля, ФМБА представит некий чип, который будет выявлять коронавирус за 15 минут. Также Скворцова заявила, что к концу недели будут готовы "прикроватные" тесты нескольких типов.

Ранее стало известно, что ближайшие доклинические исследования вакцины от коронавируса начнутся 22 июня. А с 29 июня планируется начать испытания препарата на добровольцах. Как сообщил генеральный директор новосибирского центра вирусологии "Вектор", в эксперименте будут участвовать 180 человек.

Напомним, накануне Минздрав не исключил вероятность влияния вакцины БЦЖ на заболеваемость коронавирусом.