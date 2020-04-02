"Вектор" будет испытывать вакцину от коронавируса на 180 добровольцах

вчера 23:42 Поделиться

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Новосибирский центр вирусологии "Вектор" летом начнёт клинические испытания прививки от коронавируса; группа добровольцев уже набрана.

Для испытания вакцины от коронавирусной инфекции новосибирскому центру вирусологии "Вектор" потребуется 180 добровольцев. Об этом сообщил генеральный директор научного центра Ринат Максютов. По его словам, необходимое количество испытуемых уже подобрано.

«Группы добровольцев уже набраны, более того, количество желающих участвовать в клинических исследованиях наших вакцин со всей России намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования: у нас уже более 300 обращений», — заявил он.

Максютов уточнил, что первые доклинические испытания вакцины начнутся 22 июня. Уже 29 июня начнётся исследование на добровольцах. Сейчас, добавил глава "Вектора", проводятся испытания на животных: хорьках, мышах, кроликах и низших приматах.

«Мы рассчитываем, что 10 апреля ИФА‑тест‑система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серии наборов реагентов на 20 тысяч определений в регионы. Для анализа достаточно взятия крови из пальца, и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек», — сказал Максютов.

Накануне глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцину от коронавируса можно ждать к концу текущего года. На прошлой неделе вакцина была включена в список наиболее приоритетных кандидатных вакцин, добавила Скворцова.

Напомним, сегодня в России выявили рекордное количество заражённых коронавирусом.