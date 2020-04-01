Вербное воскресенье: какого числа в 2020 году, как правильно отмечать

сегодня 21:54 Поделиться

Фото Сиб.фм

Вербное воскресенье православные христиане отмечают за неделю перед Пасхой; когда в этом году будет отмечаться этот праздник выяснил Сиб.фм.

За неделю до Светлого Христова Воскресенья, по окончании шестой недели Великого поста христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим. Православные ещё его называют Вербным воскресеньем. Праздник символизирует признание Иисуса Мессией, а также прообраз вхождения человека в рай. Он посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Это один из самых главных праздников христианства, он относится к двунадесятым.

В этом году Великий пост начинается 3 марта, а заканчивается 19 апреля. Соответственно, шестое воскресенье поста выпадает на 12 апреля.

По традиции за неделю до Пасхи, накануне страстной недели отмечается Вербное воскресенье. Этот праздник напоминает о евангельских событиях, предшествующих крестному страданию Христа – его путь местные жители застилали пальмовыми ветками. Однако в России и других странах с умеренным климатом их заменяют вербами. Обычай освящать пальмы был введен Церковью ещё в IV веке.

Сразу за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. В течение всей недели верующие наводят порядок в доме. По традиции с четверга до субботы женщины проводили время у печи: пекли пасхальные куличи, красили яйца и жарили мясо.

Напомним, 8 апреля стало известно, что во многих регионах из-за коронавируса в Родительский день будут закрыты кладбища.