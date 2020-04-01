Вирусолог: обсудить отмену режима нерабочих дней в России можно на следующей неделе

сегодня 02:04 Поделиться

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Вирусолог ответил на вопрос президента РФ о том, можно ли сейчас говорить о сокращении нерабочих дней; он считает, что об этом можно рассуждать через неделю.

К вопросу об отмене режима нерабочих дней в России можно вернуться уже на следующей неделе. Так на вопрос президента РФ Владимира Путина ответил директор ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев 7 апреля. По его словам, необходимо оценить ситуацию с распространением коронавируса в стране.

«Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдёт инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — заявил вирусолог.

Ранее в России продлили режим нерабочих дней до 30 апреля. Соответствующий указ подписал 2 апреля Владимир Путин. Также глава государства передал главам регионов полномочия самостоятельно корректировать этот срок в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России достигло 7,5 тысяч человек.