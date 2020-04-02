Власти Новосибирской области выделили 27,5 миллиона рублей зоопарку

сегодня 06:17 Поделиться

Фото с официальной страницы зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции многие культурные учреждения были закрыты; не исключением стал и Новосибирский зоопарк.

Правительство Новосибирской области выделило на поддержание животных зоопарка 27,5 миллиона рублей. Это связано с тем, что учреждение из-за эпидемии коронавируса закрыто и терпит убытки. Об этом сообили в мэрии Новосибирска.

По словам мэра Анатолия Локтя, в этот непростой период важно сохранить всех животных. Перед всеми поставлена актуальная задача по сохранению одного из лучших в мире зоопарков. В некоторых зоопарках стран Европы, из-за нулевой посещаемости и отсутствия средств на корм животных перед руководством возникает вопрос об эвтаназии крупных животных.

«В нашей стране, в том числе в Новосибирске, частные маленькие зоопарки не просто распродают животных, они пытаются их куда-либо пристроить. Идти по этой дороге мы не можем. Наша задача – сохранить каждое животное», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что если бы зоопарк работал, то покрывал бы расходы самостоятельно. Сейчас такой возможности нет.

Поэтому Анатолий Локоть обратился к губернатору Новосибирской области с просьбой о помощи. Позиция города была услышана, рассмотрена, и правительство региона поддержало нашу просьбу о выделении 27,5 миллиона рублей на содержание зоопарка.

Всего, по словам главы города, на ежедневные текущие расходы зоопарку требуется от 700 до 750 тысяч рублей.

С 28 марта Новосибирский зоопарк закрыт для посетителей. Но как рассказал директор учреждения Андрей Шило, 70 процентов сотрудников находятся на рабочих местах. Сейчас приводится в порядок территория, идёт высадка животных в уличные вольеры, перед этим проводится их дезинфекция, замена песка. Также начаты работы по озеленению зоопарка.

Напомним, 7 апреля Сиб.фм рассказал романтическую историю про львов из Новосибирского зоопарка.